نقل 4 جنود إسرائيليين للمستشفى قرب الحدود اللبنانية

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا بانقلاب جيب عسكري من نوع “هامير”، اليوم السبت، في المنطقة “الحدودية” مع الجنوب اللبناني. ووفقا لهذه المصادر، تم نقل الجنود المصابين في هذه الحادثة إلى مستشفى في مدينة صفد للعلاج، ووصفت إصاباتهم بأنها “طفيفة”. كما ذكرت المصادر الإسرائيلية أن “المركبة العسكرية تابعة لفرقة المشاة 673″ وأن”الشرطة […] أقراء المزيد من المصدر