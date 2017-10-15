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‏عاجل : إرتفاع عدد ضحايا تفجيري مقديشو إلى 189 قتيلا و200 جريح

Posted by on October 15, 2017 0 Comment

‏عاجل : إرتفاع حصيلة ضحايا تفجيري مقديشو بالأمس إلى 189 قتيلا و200 جريح أخبار قد تهمكورش تدريبية في جامعة USAL تناولت المستجدات التربوية البارزة فارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتجريمة […] أقراء المزيد من المصدر

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