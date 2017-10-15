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‏عاجل.. بغداد‬⁩: جلب ⁧‫أربيل‬⁩ مقاتلين من الكردستاني لـ ⁧‫كركوك‬⁩ “إعلان حرب” ‏‏⁦‪

Posted by on October 15, 2017 0 Comment

‏عاجل.. رويترز: ⁧‫بغداد‬⁩ تقول إن جلب ⁧‫أربيل‬⁩ مقاتلين من حزب العمال الكردستاني لـ ⁧‫كركوك‬⁩ “إعلان حرب” ‏ ‏⁦‪ أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا […] أقراء المزيد من المصدر

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