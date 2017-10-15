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‏⁧‫عاجل..‬⁩ قذائف على دمشق القديمة  تقتل 4  مدنيين‏⁧‫‬⁩‏ 

Posted by on October 15, 2017 0 Comment

‏⁧‫عاجل..‬⁩ سقوط قذائف على احياء دمشق القديمة وأطراف مدينة جرمانا تودي بحياة 4 مدنيين و 6 جرحى ‏⁧‫‬⁩ أخبار قد تهمكأم تلد ابنتها على ضوء الهاتف بسبب انقطاع الكهرباءهكذا نفت شاكيرا خبر طلاقهاعاجل: تفكيك خلية تابعة ل”داعش” في موسكوتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمنتائج لعبة يومية yawmiyeh الخميس ١٨-٢-٢٠١٦ملاحظات سياسية في […] أقراء المزيد من المصدر

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