ارسلان عبر تويتر: لمقاربة مصالحة الجبل من خلفية توطيدها والحرمان في الجبل يطاله بأسره

غرد وزير المهجرين رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان، عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “مصالحة الجبل السياسية تمت منذ زمن طويل ويجب مقاربتها وتقييمها من خلفية توطيدها وتعزيزها أكثر وأكثر، وذلك من خلال الإنماء الذي بات مفقودا بشكل كبير على كافة المستويات في الجبل بكل مكوناته، فالحرمان في الجبل يطال الجبل بأسره”. أخبار قد تهمكابراج […] أقراء المزيد من المصدر