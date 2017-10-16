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الحرك: الروائح المنبعثة من مكب البترون سببها فتح المخارج الغازية وسيتم إقفالها اليوم

Posted by on October 16, 2017 0 Comment

أوضح رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون مرسيلينو الحرك في بيان اليوم أن “الانبعاثات والروائح المنتشرة من مكب النفايات في البترون هي ناتجة عن عملية فتح المخارج الغازية التي يتم تنفيذها منعا لحصول انفجارات في موقع المكب الذي يستقبل نفايات قرى وبلدات القضاء بمعدل 120 طنا يوميا”. وأكد الحرك أن “اليوم سيتم اقفال المخارج التي تم […] أقراء المزيد من المصدر

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