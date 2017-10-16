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الشاباك يعتقل شابا بزعم التخطيط لهجمات بتمويل من حزب الله

Posted by on October 16, 2017 0 Comment

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، اليوم الاثنين، عن اعتقال فلسطيني من الضفة الغربية بزعم التخطيط لهجمات بتمويل من حزب الله اللبناني. وحسب بيان الشاباك، فإن المعتقل هو أسامة بدوي من سكان مخيم بلاطة في نابلس، مشيرا إلى أنه تلقى تمويلا من حزب الله لتشكيل خلية مسلحة بهدف تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية. ووفقا لمزاعم […] أقراء المزيد من المصدر

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