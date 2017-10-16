آخر الأخبار
Home » لبنان » الكتائب: نأخذ على السلطة انتهاج سياسة التعامي عن مصالح لبنان والتلهي بضجيج السجالات والمناكفات

الكتائب: نأخذ على السلطة انتهاج سياسة التعامي عن مصالح لبنان والتلهي بضجيج السجالات والمناكفات

Posted by on October 16, 2017 0 Comment

استغرب المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، “كيف لا تحرك السلطة السياسية ساكنا أو يلتئم مجلس الوزراء في جلسة استثنائية أو حتى عادية مخصصة للبحث في التهديدات العسكرية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، كما في الوضعين الإقليمي والدولي المستجد”، وقال: “عليه، فإن حزب الكتائب يأخذ على […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com