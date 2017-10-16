الكتائب: نأخذ على السلطة انتهاج سياسة التعامي عن مصالح لبنان والتلهي بضجيج السجالات والمناكفات

استغرب المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، “كيف لا تحرك السلطة السياسية ساكنا أو يلتئم مجلس الوزراء في جلسة استثنائية أو حتى عادية مخصصة للبحث في التهديدات العسكرية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، كما في الوضعين الإقليمي والدولي المستجد”، وقال: “عليه، فإن حزب الكتائب يأخذ على […] أقراء المزيد من المصدر