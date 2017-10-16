  انفجار منصة نفطية في لويزيانا بأمريكا و إصابة 6 أشخاص

إصابة 6 أشخاص في انفجار منصة نفطية في لويزيانا بأمريكا قالت السلطات ووسائل إعلام محلية إن منصة نفطية انفجرت في منطقة ليك بونتشارترين في ولاية لويزيانا الأمريكية في ساعة متأخرة من مساء الأحد مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص، وتحدث السارجنت بريان مكجريجور المتحدث باسم إدارة شرطة كينر مع صحيفة تايمز-بيكانيو […] أقراء المزيد من المصدر