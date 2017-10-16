بهاء حرب: لم يتم توقيف دواعش في تنورين 

نفى رئيس بلدية تنورين المهندس بهاء حرب، في بيان اليوم، “المعلومات التي وردت في الخبر المنشور في الوسائل الاعلامية عن توقيف دواعش في بلدة تنورين”، موضحا “ان ما حصل هو عملية توقيف نفذتها الاجهزة الامنية لاجراء التحقيقات مع احد السوريين الموجودين في خراج بلدة تنورين بهدف الاستعانة بالمعلومات الموجودة لديه حول مكان تواجد احد اقربائه […] أقراء المزيد من المصدر