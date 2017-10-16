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رابطة الشغيلة وتيار العروبة: لولا المقاومة لما استعادت الدولة سلطتها على الجنوب والجرود الشرقية

Posted by on October 16, 2017 0 Comment

أعربت قيادتا رابطة الشغيلة وتيار العروبة للمقاومة والعدالة الاجتماعية عن إدانتهما واستنكارهما ل”إقدام الولايات المتحدة الاميركية على فرض عقوبات جديدة على “حزب الله” والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتأييد السعودية لهذه العقوبات”. وأكدتا في بيان صدر في أعقاب اجتماع مشترك عقد برئاسة الأمين العام لرابطة الشغيلة النائب والوزير السابق زاهر الخطيب، “أن هذه العقوبات تعكس اصرار أميركا […] أقراء المزيد من المصدر

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