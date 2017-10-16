عاجل: اقتحام قصر الشيخ القطري سلطان بن سحيم والاستيلاء على ممتلكاته الخاصة وتجميد حساباته. قالت قناة سكاي نيوز أن قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، في الدوحة تعرض لاقتحام مسلح في مداهمة نفذته وحدة مكونة من 15 عنصراً من قوات أمن الدولة مساء الخميس الماضي بدأت الساعة التاسعة مساء إلى الثالثة فجراً وكانت نتيجتها […] أقراء المزيد من المصدر