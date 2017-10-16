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عاجل: القوات العراقية أعلنت السيطرة على المدخل الجنوبي لكركوك

Posted by on October 16, 2017 0 Comment

عاجل: القوات العراقية أعلنت السيطرة على المدخل الجنوبي لكركوك أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرشرطة دبي تلم شمل عائلة […] أقراء المزيد من المصدر

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