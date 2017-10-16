عاجل.. رئيس البرلمان الإيراني: سنجعل اميركا تندم

عاجل.. رئيس البرلمان الإيراني: لدينا خطة إذا ما انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي وسنجعلها تندم ..”رويترز” أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية […] أقراء المزيد من المصدر