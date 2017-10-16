عاجل: سقوط 3 عمال سوريين عن سقالة في بدنايل

نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الواقع في ١٦/١٠٢٠١٧ ثلاثة عمال سوريين إلى مستشفى بدنايل ليعالجوا من إصابات متفرّقة ألمّت بهم إثر سقوطهم عن سقالة حديدية حيث كانوا يقومون بأعمال التجميل للجدران الخارجية لمبنى فيلا في بدنايل. أخبار قد تهمكتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط […] أقراء المزيد من المصدر