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عاجل: سقوط 3 عمال سوريين عن سقالة في بدنايل

Posted by on October 16, 2017 0 Comment

نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الواقع في ١٦/١٠٢٠١٧ ثلاثة عمال سوريين إلى مستشفى بدنايل ليعالجوا من إصابات متفرّقة ألمّت بهم إثر سقوطهم عن سقالة حديدية حيث كانوا يقومون بأعمال التجميل للجدران الخارجية لمبنى فيلا في بدنايل. أخبار قد تهمكتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط […] أقراء المزيد من المصدر

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