عاجل: ‏تركيا تغلق الجو أمام الطائرات القادمة من كردستان 

عاجل: تركيا تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من كردستان العراق أخبار قد تهمكابراج اليوم السبت 12-8-2017 حظك اليوم السبت توقعات الابراج 12 اغسطس 2017 Abraj Alyawmالديار : حرب على مواقع التواصل بين الاشتراكي والتيار الوطني انعكست على الجبل اتصالات وبيانات للتهدئة واجراءات امنية ترافق حشود المختارة غدامهرجان لندن السيمنائي: مخرجة فلسطينية تقترب من […] أقراء المزيد من المصدر
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