فيديو يوثق دخول القوات العراقية إلى وسط كركوك

التقط مراسل قناة “RT” فيديو تظهر فيه لحظة دخول وحدات الجيش العراقي إلى وسط مدينة كركوك العراقية، وما يجري في ظروف معارك كر وفر بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة. أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانطائرة من دون […] أقراء المزيد من المصدر