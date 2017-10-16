كوريا الشمالية تتوقع اندلاع حربا نووية في أي لحظة

ابلغت كوريا الشمالية الاثنين الأمم المتحدة أنها لن تتفاوض أبدا لتفكيك ترسانتها النووية إذا لم تغير الولايات المتحدة من سياساتها “العدائية” ضدها. وقال نائب سفير بيونغ يانغ لدى الأمم المتحدة كيم إن ريونغ أمام لجنة نزع السلاح في الجمعية العامة إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية “وصل نقطة الخطر وإن حربا نووية قد تندلع في […] أقراء المزيد من المصدر