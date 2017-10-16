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كوريا الشمالية تتوقع اندلاع حربا نووية في أي لحظة

Posted by on October 16, 2017 0 Comment

ابلغت كوريا الشمالية الاثنين الأمم المتحدة أنها لن تتفاوض أبدا لتفكيك ترسانتها النووية إذا لم تغير الولايات المتحدة من سياساتها “العدائية” ضدها. وقال نائب سفير بيونغ يانغ لدى الأمم المتحدة كيم إن ريونغ أمام لجنة نزع السلاح في الجمعية العامة إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية “وصل نقطة الخطر وإن حربا نووية قد تندلع في […] أقراء المزيد من المصدر

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