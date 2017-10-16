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لحمه وريشه ونخاعه لون واحد ويقدر ثمنه بالذهب وبيضه بالفضة.. ما لا تعرفه عن الدجاج الأسود

Posted by on October 16, 2017 0 Comment

يزداد الاهتمام يوماً بعد يوم بالدجاج الأسود الإندونيسي المنشأ الذي يعرف باسم “أيام سيماني” أو “لامبورجيني” التي تعتبر أغلى الدجاجات في العالم وكذلك بيضها، كما أن سِعرها ولونها الأسود يغطي كامل جسمها بل وحتى لحمها وعظامها. وبدأ رجل تركي في ولاية تكيرداغ شمال غربي البلاد، بتربية هذا النوع من الدجاج في حديقة منزله كهواية، إلى […] أقراء المزيد من المصدر

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