ليبرمان: إسرائيل لن تسمح لإيران بنقل أسلحة لحزب الله

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، اليوم الإثنين، لنظيره الروسي سيرجي شويجو أن إسرائيل لن تسمح لإيران بنقل أسلحة متقدمة لحزب الله اللبناني عبر سوريا. جاء ذلك خلال لقاء ليبرمان مع الوزير الروسي الذي يقوم بزيارة إسرائيل لمدة يومين ،بحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلي. وقال ليبرمان “إسرائيل تتصرف بمسؤولية وحزم، ولن تسمح من منطلق ذلك أن […] أقراء المزيد من المصدر