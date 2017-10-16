مشيرة خطاب: لبنان رفض التنسيق ودعم المرشح المصري في اليونسكو

قالت السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر في اليونسكو، إن لبنان رفض التنسيق ودعم المرشح المصري باعتباره الأكثر فرصة في الفوز. وتابعت “خطاب”، خلال حوارها ببرنامج “هنا العاصمة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية “cbc” مساء الإثنين،: “لم أكن مرشحة لوزارة الخارجية في اليونسكو بل كنت مرشحة مصر”. وأوضحت أنه لا يصلح لمصر أن […] أقراء المزيد من المصدر