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مشيرة خطاب: لبنان رفض التنسيق ودعم المرشح المصري في اليونسكو

Posted by on October 16, 2017 0 Comment

قالت السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر في اليونسكو، إن لبنان رفض التنسيق ودعم المرشح المصري باعتباره الأكثر فرصة في الفوز. وتابعت “خطاب”، خلال حوارها ببرنامج “هنا العاصمة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية “cbc” مساء الإثنين،: “لم أكن مرشحة لوزارة الخارجية في اليونسكو بل كنت مرشحة مصر”. وأوضحت أنه لا يصلح لمصر أن […] أقراء المزيد من المصدر

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