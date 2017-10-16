‏تعطل شاحنة عند منعطفات ⁧‫عاريا‬⁩  تسبب بازحام مروري خانق 

‏تعطل شاحنة عند منعطفات ⁧‫عاريا‬⁩ صعودا” تسبب بازحام مروري خانق والعمل جار للمعالجة أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرشرطة […] أقراء المزيد من المصدر