‏عاجل: جريح باصطدام مركبة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد ⁧‫طبرجا‬⁩ 

جريح نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد طبرجا باتجاه جونية و حركة المرور كثيفة في المحلة. التحكم المروري أخبار قد تهمكعاجل 🔴 توقيف عصابة لسرقة الدراجات في البقاع وفاة شاب وشقيقته احتراقاً داخل سيارتهما في صور بعد عودتهما من المطار فيديو: اشكال وتضارب على خلفية حادث سيارة في سليم سلامتوقيف مطلوب بجرم ترويج عملة مزيفةالأمن […] أقراء المزيد من المصدر
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