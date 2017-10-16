آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » ‏عاجل: جريح باصطدام مركبة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد ⁧‫طبرجا‬⁩ 

‏عاجل: جريح باصطدام مركبة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد ⁧‫طبرجا‬⁩ 

Posted by on October 16, 2017 0 Comment

‏جريح نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد ⁧‫طبرجا‬⁩ باتجاه ⁧‫جونية‬⁩ و ⁧‫حركة المرور‬⁩ كثيفة في المحلة. ⁧‫التحكم المروري‬⁩ أخبار قد تهمكعاجل 🔴 توقيف عصابة لسرقة الدراجات في البقاع وفاة شاب وشقيقته احتراقاً داخل سيارتهما في صور بعد عودتهما من المطار فيديو: اشكال وتضارب على خلفية حادث سيارة في سليم سلامتوقيف مطلوب بجرم ترويج عملة مزيفةالأمن […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com