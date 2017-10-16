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‏عاجل عن المنار: ⁧‫الامن العام‬⁩ اوقف 3 ⁧‫عملاء‬⁩ لاسرائيل

Posted by on October 16, 2017 0 Comment

‏‏المنار: ⁧‫الامن العام‬⁩ اوقف 3 ⁧‫عملاء‬⁩ لاسرائيل أخبار قد تهمكعاجل: تفكيك خلية تابعة ل”داعش” في موسكوانفجار عدد من السيارات🔴 حريق ضخم في مجمع تجاري بموسكوتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمعاجل: أثينا ترفض طلب تركيا تسليمها 3 انقلابيين فارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء […] أقراء المزيد من المصدر

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