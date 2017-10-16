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‏عاجل: مقتل 35 شخصا إثر حرائق الغابات في البرتغال وأسبانيا ⁧‫‬⁩

Posted by on October 16, 2017 0 Comment

‏عاجل: مقتل 35 شخصا إثر حرائق الغابات في البرتغال وأسبانيا ⁧‫‬⁩ أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهللشبيبة المسيحية الاسلامية في برمانا تحت عنوان المصالحة في العالم العربيفيديو ..ماذا حدث لطفلة لبنانية سقطت في وعاء زيت ساخن ؟فارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام […] أقراء المزيد من المصدر

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