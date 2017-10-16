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40 مفقوداً بغرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل هايتي

Posted by on October 16, 2017 0 Comment

فقد نحو 40 شخصاً إثر غرق سفينة مهاجرين قبالة السواحل الشمالية لهايتي، بحسب ما أعلنت السلطات الإثنين. وأنقذت فرق البحث 9 أشخاص حتى الآن من مياه البحر قبالة سواحل جزيرة لا تورتو، بحسب ما أعلنت وكالة الطوارئ المدنية التي لم تبد تفاؤلاً حيال العثور على مزيد من الناجين. وبحسب الناجين، كانت السفينة التي انطلقت من […] أقراء المزيد من المصدر

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