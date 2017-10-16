40 مفقوداً بغرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل هايتي

فقد نحو 40 شخصاً إثر غرق سفينة مهاجرين قبالة السواحل الشمالية لهايتي، بحسب ما أعلنت السلطات الإثنين. وأنقذت فرق البحث 9 أشخاص حتى الآن من مياه البحر قبالة سواحل جزيرة لا تورتو، بحسب ما أعلنت وكالة الطوارئ المدنية التي لم تبد تفاؤلاً حيال العثور على مزيد من الناجين. وبحسب الناجين، كانت السفينة التي انطلقت من […] أقراء المزيد من المصدر