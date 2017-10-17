الاتحاد العمالي: لعدم تجديد الإجازات القائمة وسحب إجازات العمل في المهن التي يعمل بها اللبنانيون

اشار الاتحاد العمالي العام في بيان “انه وفي إطار متابعته لمسألة توسع وانفلاش مزاحمة اليد العاملة غير اللبنانية، وخصوصا للفئات التي تعيش عند خط الفقر وتحته وتزداد يوما بعد يوم بحسب الإحصاءات، يعتبر أن استقدام أعداد جديدة من العاملات والعمال غير اللبنانيين تحت حجة أن هناك أعمالا لا يقوم بها اللبنانيون إنما هو افتراء وتزوير […] أقراء المزيد من المصدر