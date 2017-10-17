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 باسيل والعلاقات المتوترة مع: المستقبل، الاشتراكي، القوات.. وهل لقاء كليمنصو لتطويق حركته؟

Posted by on October 17, 2017 0 Comment

هناك توتر سياسي متصاعد بين التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل وبين مجمل القوى والأحزاب السياسية ما عدا حزب الله:ـ توتر مستجد مع تيار المستقبل يضع في خطر التحالف الانتخابي الذي كان شبه محسوم ولم يعد مؤكدا. وإذا كانت تصريحات وزير الداخلية نهاد المشنوق تعبر عن رأيه الشخصي وليس عن رأي الحريري، فإنها بالتأكيد تعكس […] أقراء المزيد من المصدر

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