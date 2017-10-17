بالصور: إستهداف وتدمير آليات لجنود الاسد من الشعبة الرابعة في عين ترما

بالصور: مسلحون يستهدفون آليات لجنود الاسد من الشعبة الرابعة في عين ترما أخبار قد تهمكابراج اليوم السبت 12-8-2017 حظك اليوم السبت توقعات الابراج 12 اغسطس 2017 Abraj Alyawmمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرمباشر مباراة ليون و اي زد الكمار اليوم مباشر الخميس 23/2/2017 […] أقراء المزيد من المصدر