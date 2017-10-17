توزيع معاطف وحقائب مدرسية لطلاب المدرسة اللبنانية للضرير والاصم في اطار برنامج التعاون العسكري المدني

– قدم فوج المضاد للدروع ومديرية التعاون العسكري المدني، بدعوة من قيادة الجيش اللبناني، عددا من المعاطف الشتوية وحقائب مدرسية لمائة وخمسة وخمسين طالبا في “المدرسة اللبنانية للضرير والاصم” في بعبدا، في إطار برنامج التعاون العسكري – المدني (Cimic)، وبالتعاون مع مؤسسة كريستي (Kristee Kids Events) ومؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري. الجميل بعد النشيد الوطني، […] أقراء المزيد من المصدر