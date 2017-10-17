جابر: نأمل ان تأتي هذه الموازنة بسياسة مالية واضحة تعطي اللبنانيين املا بمستقبل مالي افضل

والقى النائب ياسين جابر في جلسة مناقشة الموازنة مداخلة جاء فيها: “بعد احد عشر عاما من الغياب، تعود الموازنة العامة لتتصدر نقاشات المجلس النيابي، كما كان يحصل في الماضي وكما ينص الدستور وكما يجب ان تكون الامور. فالمجالس النيابية تاريخيا انشأت لكي تقر الموازنات وتراقب تطبيقها وذلك لأجل الحد من قدرة السلطة التنفيذية على التصرف […] أقراء المزيد من المصدر