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جابر: نأمل ان تأتي هذه الموازنة بسياسة مالية واضحة تعطي اللبنانيين املا بمستقبل مالي افضل

Posted by on October 17, 2017 0 Comment

والقى النائب ياسين جابر في جلسة مناقشة الموازنة مداخلة جاء فيها: “بعد احد عشر عاما من الغياب، تعود الموازنة العامة لتتصدر نقاشات المجلس النيابي، كما كان يحصل في الماضي وكما ينص الدستور وكما يجب ان تكون الامور. فالمجالس النيابية تاريخيا انشأت لكي تقر الموازنات وتراقب تطبيقها وذلك لأجل الحد من قدرة السلطة التنفيذية على التصرف […] أقراء المزيد من المصدر

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