جعجع من سيدني: متمسكون بمصالحة الجبل حتى النهاية ونرفض استعمال ازمة النازحين لاغراض اخرى

أعرب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن سروره بلقاء الرابطة المارونية في أستراليا، مقدما الشكر باسمه وباسم النائب ستريدا جعجع على كل الحفاوة والمحبة التي شعرا بها خلال استقبالهما. وذكر جعجع، خلال العشاء الذي اقامته الرابطة المارونية في أستراليا على شرفه، ان “لبنان قوي وصلب بالرغم من كل ما يدور حوله في المنطقة، ولاسيما […] أقراء المزيد من المصدر