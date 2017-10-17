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جعجع من سيدني: متمسكون بمصالحة الجبل حتى النهاية ونرفض استعمال ازمة النازحين لاغراض اخرى

Posted by on October 17, 2017 0 Comment

أعرب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن سروره بلقاء الرابطة المارونية في أستراليا، مقدما الشكر باسمه وباسم النائب ستريدا جعجع على كل الحفاوة والمحبة التي شعرا بها خلال استقبالهما. وذكر جعجع، خلال العشاء الذي اقامته الرابطة المارونية في أستراليا على شرفه، ان “لبنان قوي وصلب بالرغم من كل ما يدور حوله في المنطقة، ولاسيما […] أقراء المزيد من المصدر

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