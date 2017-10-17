حمادة بحث مع وزراء ومسؤولين بريطانيين دعم قطاع التربية ومساعدة لبنان في المحافل الدولية

باشر وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده برنامج زيارة العمل التربوية إلى العاصمة البريطانية لندن يرافقه المدير العام للتربية فادي يرق ومديرة جهاز الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، وكان اللقاء الأول مع زوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق السيدة سارة براون التي ترئس جمعيات تعنى بالتربية ومنها إئتلاف الأعمال من اجل التعليم، وجمعية “عالمهم” their world التي […] أقراء المزيد من المصدر