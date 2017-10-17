دو فريج: نأمل مناقشة مشروع قانون موازنة 2018 قريبا لتأمين الاستقرار النقدي والاقتصادي والاجتماعي

قدم النائب نبيل دو فريج مداخلة اليوم امام مجلس النواب اثناء مناقشة الموازنة جاء فيها: “كان اللبنانيون يتوقعون، بعد انتخاب ممثليهم في مجلس النواب، خلال العام 2009، أن يتولى هؤلاء إقرار النصوص اللازمة لإرساء دولة القانون وتفعيل مهام سلطاتها الدستورية، وانتظام عمل مؤسساتها، كان يقتضي، للمساهمة في تحقيق هذا الهدف، إقرار قانون موازنة عامة للدولة، […] أقراء المزيد من المصدر