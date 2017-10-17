عاجل: إطلاق نار كثيف داخل جامعة هوارد في واشنطن

عاجل: إطلاق نار كثيف داخل حرم جامعة هوارد في واشنطن. أعلنت جامعة هوارد الأمريكية بالعاصمة واشنطن عن وقوع حادث إطلاق بها ما دفع الإدارة لإخلاء مباني الجامعة و إبلاغ الشرطة أخبار قد تهمكمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرابراج اليوم السبت 12-8-2017 حظك اليوم السبت توقعات الابراج 12 اغسطس 2017 Abraj […] أقراء المزيد من المصدر