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عاجل: ⁧‬⁩ المتهم بجريمة ⁧‫زقاق البلاد‬⁩ يعاني من الانطوائية ولم يؤخذ بافادته 

Posted by on October 17, 2017 0 Comment

‏مصدر أمني لـ”المستقبل” : ⁧‫القاصر‬⁩ المتهم بجريمة ⁧‫#زقاق_البلاد‬⁩ يعاني من حالة نفسية معقدة ونوع من الانطوائية ولم يؤخذ بافادته بسبب الصدمة أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتجريمة […] أقراء المزيد من المصدر

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