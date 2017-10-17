عاجل: ⁧‬⁩ المتهم بجريمة ⁧‫زقاق البلاد‬⁩ يعاني من الانطوائية ولم يؤخذ بافادته 

‏مصدر أمني لـ”المستقبل” : ⁧‫القاصر‬⁩ المتهم بجريمة ⁧‫#زقاق_البلاد‬⁩ يعاني من حالة نفسية معقدة ونوع من الانطوائية ولم يؤخذ بافادته بسبب الصدمة أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتجريمة […] أقراء المزيد من المصدر