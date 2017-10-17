فيصل كرامي كرم طلال شتوي في طرابلس لمناسبة تصدر مؤلفاته المراتب الاولى في المعارض الدولية

رعى رئيس “تيار الكرامة” الوزير السابق فيصل كرامي احتفالية تكريم القطاع الثقافي في “التيار” للكاتب والاعلامي والاديب طلال شتوي، في قاعة دارة الوزير كرامي في طرابلس، لمناسبة اطلاق القطاع الثقافي في “تيار الكرامة” وتصدر مؤلفات شتوي المراتب الاولى في المعارض الدولية في بيروت والقاهرة. وتخلل الاحتفالية توقيع الإصدارات الأربعة: بعدك على بالي، زمن زياد، هذا […] أقراء المزيد من المصدر