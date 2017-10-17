كنعان: موجب تقديم الحسابات المالية يقع على الحكومة مجتمعة فنسألها عن أسباب التقصير وعما ستقوم به

تلا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، خلال جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب اليوم، تقرير لجنة المال والموازنة حول مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، وجاء في التقرير: “إن لجنة المال والموازنة المنعقدة لدرس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، الوارد إلى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 523 الصادر بتاريخ 12 […] أقراء المزيد من المصدر