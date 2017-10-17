لبنان يلهو بـ «حروبه الصغيرة» ويتهيّب الأخطار الكبيرة

كلّما اقتربتْ طلائع “العاصفة» الخارجية في اتجاه لبنان، ازدادتْ مؤشرات وجودِ قرارٍ داخلي بإبقاء الواقع السياسي منضبطاً تحت سقف التسوية التي يعتبر “حزب الله» أنها تشكّل “متراساً» يحميه بوجه الاندفاعة الأميركية – السعودية باتجاهه بوصْفه الذراع الرئيسية لإيران، فيما يرى خصومه اللبنانيون أنها “بوليصة التأمين» التي تحمي الاستقرار وتمْنع سقوط اللعبة السياسية بالكامل لمصلحة الحزب […] أقراء المزيد من المصدر