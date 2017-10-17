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مقتل خمسة أشخاص بغارة لطائرة أمريكية مسيرة في باكستان

Posted by on October 17, 2017 0 Comment

قتل خمسة أشخاص في غارة لطائرة أمريكية مسيرة في منطقة القبائل في شمال غرب باكستان، قرب الحدود مع أفغانستان، حسب ما أفاد مسؤولون. وأوضح المسؤولون أن الطائرة أطلقت أربعة صواريخ على الأقل، خلال الغارة في منطقة كورام القبلية، قرب الحدود مع أفغانستان. وقال مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، إن الطائرة كانت تستهدف أبا بكر، أحد […] أقراء المزيد من المصدر

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