“نيوزويك”: 8 من كل 10 سعوديات يرغبن بقيادة السيارة

نشرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية استطلاعا للرأي أجرته وكالة “يوغوف” في الشرق الأوسط، أظهر أن 80% من النساء الذين سألن عن رغبتهن في القيادة أجابوا بنعم، وأبدوا رغبتهن في الإسراع في طلب الحصول على رخص القيادة. وبحسب وكالة “يوغوف” شمل الاستطلاع سؤال 500 شخص سعودي بين مؤيد ومعارض، واعتبروا النساء القرار الملكي برفع الحظر على القيادة […] أقراء المزيد من المصدر