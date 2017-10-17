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“نيوزويك”: 8 من كل 10 سعوديات يرغبن بقيادة السيارة

Posted by on October 17, 2017 0 Comment

نشرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية استطلاعا للرأي أجرته وكالة “يوغوف” في الشرق الأوسط، أظهر أن 80% من النساء الذين سألن عن رغبتهن في القيادة أجابوا بنعم، وأبدوا رغبتهن في الإسراع في طلب الحصول على رخص القيادة. وبحسب وكالة “يوغوف” شمل الاستطلاع سؤال 500 شخص سعودي بين مؤيد ومعارض، واعتبروا النساء القرار الملكي برفع الحظر على القيادة […] أقراء المزيد من المصدر

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