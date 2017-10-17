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هيئة اتحادات لجان الاهل في المدارس الخاصة: ضد تحميل الاهل عبء الزيادة على الاقساط نتيجة السلسلة

Posted by on October 17, 2017 0 Comment

اجتمعت هيئة تنسيق اتحادات وتجمعات لجان الأهل المؤلفة من اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت واتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل وتكتل لجان الأهل في مدارس المتن الخاصة ولجنة المتابعة المنبثقة عن اجتماع مدرسة الجمهور، وتباحث المجتمعون في آخر التطورات على صعيد تداعيات سلسلة الرتب والرواتب على الأقساط في […] أقراء المزيد من المصدر

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