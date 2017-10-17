هيئة اتحادات لجان الاهل في المدارس الخاصة: ضد تحميل الاهل عبء الزيادة على الاقساط نتيجة السلسلة

اجتمعت هيئة تنسيق اتحادات وتجمعات لجان الأهل المؤلفة من اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت واتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل وتكتل لجان الأهل في مدارس المتن الخاصة ولجنة المتابعة المنبثقة عن اجتماع مدرسة الجمهور، وتباحث المجتمعون في آخر التطورات على صعيد تداعيات سلسلة الرتب والرواتب على الأقساط في […] أقراء المزيد من المصدر