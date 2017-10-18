إرهابيو «داعش» يتوعد بمهاجمة كأس العالم في روسيا

ذكرت صحيفة “ميرور» البريطانية اليوم الثلاثاء، أن تنظيم “داعش» الإرهابي أصدر وعيدًا مخيفًا بمهاجمة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في روسيا عام 2018. وأوضحت الصحيفة في نشرتها الإلكترونية أن إرهابي التنظيم أغرقوا مواقع التواصل الاجتماعي بصورة عليها إرهابي يحمل بندقية وقنبلة عليها الشعار الأسود للتنظيم بينما يقف هذا الإرهابي في ساحة (فولجوجراد أرينا) […] أقراء المزيد من المصدر