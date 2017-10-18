الاساتذة المتعاقدون بالساعة في اللبنانية: لن يهدأ لنا بال أو نستكين للضغوط قبل إقرار التفرغ لكل مستحق

نفد الاساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية، اعتصاما امام مقر الادارة المركزية للجامعة – المتحف، وتلا الدكتور حامد حامد بيانا باسم المعتصمين، وقال:”ما كنا لنقف هنا اليوم ننشد العدالة والإنصاف، وما كنا لنقبع في زاوية رصيف توصلنا إلى باحة للتعبير عن الظلم والجور اللاحقين بنا لولا استثناؤنا من ملفات تفرغ قريبة وبعيدة. نعود إلى الشارع […] أقراء المزيد من المصدر