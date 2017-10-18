الطائفة الانجيلية أسفت لتغييبها عن المجلس الاقتصادي وأملت أخذ حقوقها في الاعتبار في أي تعيينات

أسفت الطائفة الانجيلية لابعاد “الإنجيليين عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي”، ,اشارت الى انه “بعد التشاور مع فاعليات الطائفة وكل من القسيس فادي داغر والقسيس ادكار طرابلسي ورئيس المجمع الاعلى القسيس الدكتور سليم صهيوني”، اصدرت البيان الآتي: “إن الطائفة الانجيلية التي تبارك للعهد انجازه الجديد بتشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، بما له من دور في وضع السياسات الاجتماعية […] أقراء المزيد من المصدر