حركة الأرز : لتكن الموازنة لمصلحة الشعب والمالية العامة

عقدت “حركة الأرز الوطني” اجتماعها الاسبوعي، في حضور رئيسها عادل بيان والأعضاء، وأصدروا بيانا أشاروا فيه الى “ان إجراء الموازنة العامة أمر ضروري لمصلحة البلد، ولكن موازنة من دون قطع حساب هو مخالفة دستورية”. اضاف:” نتمنى أن تكون لمصلحة الشعب والطبقة الفقيرة وللمالية العامة وتحافظ على استقرار النقد وتثبيته وان تعطي مستقبلا ماليا أفضل من […] أقراء المزيد من المصدر