«حماوة» سياسية مضبوطة في البرلمان اللبناني.. «السلاح البلاء» و«نبْش القبور» نجْما اليوم الأوّل من «ثلاثية» إقرار الموازنة

لم يَخرج انطلاق جلسات إقرار الموازنة العامة في لبنان لسنة 2017، أمس، عن الحدود المتوقَّعة في مقاربة ملفاتٍ إشكالية داخلية وخارجية حضرتْ على المنبر بمداخلاتٍ “أيقظتْ» عناوين في الاشتباك السياسي تشهد “تنويماً» منذ إبرام التسوية الرئاسية قبل نحو عام وأخرى بدت في سياق “حملات انتخابية» مبكّرة تتصل بالانتخابات النيابية المفترضة في مايو 2018. واكتسب انعقاد […] أقراء المزيد من المصدر