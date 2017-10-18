دار الايتام الاسلامية أحيت اليوم العالمي للعصا البيضاء

أحيا نادي المعين للاعاقة البصرية والجسدية، في مركز المعين للدعم والتمكين التابع لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان – دار الأيتام الإسلامية، اليوم العالمي للعصا البيضاء في مؤسسة التنمية الفكرية التابعة للمؤسسات، في حضور مجموعة من أبناء مجمع انماء القدرات الإنسانية ومركز رأس النبع ومؤسسة التنمية الفكرية التابعين للمؤسسات مع منتسبي نادي المعين للإعاقة البصرية والجسدية. […] أقراء المزيد من المصدر