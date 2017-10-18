رئيس أركان الجيش الإيراني يحذر إسرائيل من مغبة انتهاك المجال الجوي السوري

“القدس العربي”-(وكالات): حذر رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال محمد باقري إسرائيل من مغبة انتهاك المجال الجوي السوري والأراضي السورية أثناء زيارته لدمشق اليوم الأربعاء الأمر الذي يزيد من حدة التوتر مع إسرائيل التي عبرت عن قلقها العميق من نفوذ طهران في سوريا. وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية وسورية إن باقري تعهد بتعزيز التعاون مع جيش […] أقراء المزيد من المصدر