طائرة سعودية تهبط في العراق بعد انقطاع دام 27عاماً

بعد إنقطاع دام لأكثر من 27 عاما هبطت طائرة تابعة لشركة طيران “ناس” السعودية في مطار بغداد الدولي معلنتاً بدء علاقات جديدة مع العراق وفتح مزيدا من الرحلات بين البلدين. ووصلت أول طائرة سعودية، تابعة لشركة ” ناس ” إلى مطار بغداد، بعد انقطاع دام 27 عاما. وكان في استقبال الطائرة وزير النقل العراقي كاظم […] أقراء المزيد من المصدر